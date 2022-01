Covid, Speranza: "Fase difficile per Omicron, insistere su vaccini"

Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in collegamento al convegno "Covid-19: which lesson for the future?". "La diffusione di Omicron sta seriamente minacciando la salute del mondo. Per questo dobbiamo continuare ad investire ogni possibile energia sulla campagna vaccinale", ha aggiunto

"Viviamo un momento difficile per il diffondersi di Omicron. Dobbiamo insistere sui vaccini senza alcuna ambiguità". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in collegamento al convegno "Covid-19: which lesson for the future?", organizzato da Regione Lombardia, Fondazione Politecnico e Politecnico di Milano a Dubai. Commentando gli ultimi numeri dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus in Italia e nel mondo, a fronte del dilagare del nuovo ceppo del virus, Speranza ha poi sottolineato che "la diffusione di Omicron sta seriamente minacciando la salute del mondo". Per questo, ha aggiunto, "dobbiamo continuare ad investire ogni possibile energia sulla campagna vaccinale".