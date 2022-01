Latte e yogurt preziosi per la salute: raccomandate 3 dosi al giorno

Latte e yogurt sono alimenti preziosi per il mantenimento di un buono stato di salute ad ogni età. A livello mondiale, tutte le linee guida ne raccomandano un consumo quotidiano, in Italia si raccomanda un consumo di tre porzioni al giorno, pari a un quantitativo di 375 ml. Tuttavia, come ricorda Assolatte, l'Associazione Italiana Lattiero Casearia, il consumo quotidiano degli italiani di latte e yogurt resta ben lontano da quello ottimale. A fare il punto è un decalogo che richiama le raccomandazioni sul consumo corretto di questi due alimenti, redatto dal Tavolo Tecnico sulla Sicurezza Nutrizionale (TaSiN), di cui fanno parte gli esperti del ministero della Salute, del Crea, delle Società scientifiche e del mondo accademico.



Alimenti unici per la ricchezza e la qualità dei loro nutrienti



Ad accompagnare il decalogo, il position spot che rilancia il messaggio "Latte e Yogurt preziosi ad ogni età per cominciare la giornata, ma anche a merenda". Sono infatti alimenti unici per la ricchezza e la qualità dei loro nutrienti: sono fonti di calcio, e contengono vitamina A, vitamine del gruppo B e altri sali minerali come fosforo, magnesio, zinco e selenio. Inoltre, lo yogurt, grazie ai fermenti lattici, favorisce l’equilibrio della flora intestinale, ed è ben tollerato dalla maggior parte di coloro che soffrono di intolleranza al lattosio.



Come raggiungere le 3 porzioni al giorno raccomandate



Il documento ricorda che per raggiungere le 3 porzioni al giorno raccomandate basta consumare una tazza intera di latte (che corrisponde a 2 porzioni) a colazione e uno yogurt come spuntino.

Un utile approfondimento sui vantaggi legati al consumo di latte e yogurt è contenuto nel Razionale Scientifico predisposto dallo stesso Tavolo Tecnico, con un quadro delle più recenti evidenze scientifiche sul consumo di latte e yogurt e gli effetti sulla salute, e un focus sui consumi e le abitudini alimentari degli italiani.