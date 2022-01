Bambini: sviluppato un videogioco che allena a leggere meglio

Un videogioco d'azione dinamico e divertente, che aiuterebbe i bambini a migliorare le proprie capacità di apprendimento e di lettura.

Si chiama Skies of Manawak ed è stato messo a punto da un team di ricercatori dell'Università di Trento, e testato in collaborazione con i colleghi dell’Università di Ginevra su un campione composto da 150 giovani studenti di età compresa tra 8 e 12 anni. I risultati dello studio, pubblicati sulle pagine della rivista specializzata Nature Human Behaviour, dimostrano capacità di lettura migliorate dopo solo dodici ore di allenamento. Inoltre, è risultato che i progressi sulla lettura si mantengono anche a sei mesi di distanza e si rispecchiano in voti in italiano più elevati.



Skies of Manawak: di cosa si tratta



"I videogiochi d’azione migliorano la visione, l’attenzione, la memoria e la flessibilità cognitiva”, ha spiegato Angela Pasqualotto, prima autrice dello studio.

Proprio per questo, Skies of Manawak combina giochi d’azione con mini-giochi che allenano diverse funzioni esecutive come quelle legate alla memoria e alla flessibilità cognitiva, necessarie durante la lettura. Come spiegato in una nota dell'Università di Trento, il videogioco, adatto anche per l’età infantile, è ambientato in un pianeta immaginario, nel quale bambini e bambine trovano il Raku, una creatura volante, che accompagna loro in diverse missioni per salvare i pianeti e progredire nel gioco.

Gli effetti del gioco sulle capacità di lettura e di attenzione dei bambini sono state testate su 150 giovani studenti, sia prima sia dopo l’allenamento, oltre che a distanza di sei mesi. Nello specifico, a metà campione è stato chiesto di giocare con Skies of Manawak 2 ore a settimane per 6 settimane. Mentre la restante parte ha giocato con Scratch, un gioco che richiede pianificazione, ragionamento e risoluzione dei problemi e insegna a i principi della programmazione, per le stesse ore.



I risultati dello studio



“Abbiamo riscontrato un miglioramento di 7 volte nel controllo dell’attenzione nei bambini che hanno giocato al videogioco d’azione rispetto al gruppo di controllo", ha spiegato Angela Pasqualotto.

Il team di ricerca ha inoltre osservato un chiaro miglioramento nella lettura, non solo in termini di velocità di lettura, ma anche in accuratezza, mentre nessun miglioramento è stato notato per il gruppo di controllo.

"È interessante notare come questo miglioramento nella lettura avviene anche se il videogioco non richiede alcuna attività di lettura. Inoltre, i voti in italiano dei bambini allenati sono migliorati significativamente nel tempo, mostrando un incremento virtuoso della capacità di apprendimento”, ha sottolineato la ricercatrice. Il videogame si potrà utilizzare da casa, da remoto, e proporrà anche test di lettura e di funzioni esecutive.