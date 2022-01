Covid, in arrivo il fondo da 150 mln per gli indennizzi dei vaccini

Il commento della Lega

approfondimento

Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 21 gennaio. DIRETTA

La questione degli indennizzi era già stata avanzata nelle scorse settimane dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che ha accolto con fiducia il recepimento della misura insieme ai colleghi della Lega, Erika Stefani e Massimo Garavaglia. “La nostra proposta finalmente viene accolta”, hanno commentato, sottolineando così “soddisfazione” per il via libera ad un fondo indennizzi previsto “per i vaccini non obbligatori” come quelli contro il Covid, introdotto adesso con il nuovo decreto Sostegni bis. Quella degli indennizzi per le conseguenze più gravi del vaccino, tra cui infermità e menomazioni permanenti, rappresenta infatti l’accoglimento dell’ordine del giorno, presentato dai salviniani e approvato anche dal resto della maggioranza in Senato pochi giorni fa, come riporta il “Corriere della Sera”.

Green pass, ecco dove non servirà

Intanto, è stato firmato il Dpcm che definisce l'elenco delle attività essenziali e dei servizi per accedere ai quali non servirà esibire il Green pass, introducendo così l’opportunità che vengano effettuati dai titolari dei negozi controlli a campione. In queste attività, infatti, senza certificato verde si potranno acquistare solo beni di prima necessità. Nella Dpcm si ribadisce che “nell'attuale contesto emergenziale” le uniche attività esentate possono essere “solamente quelle di carattere alimentare e prima necessità, sanitario, veterinario, di giustizia e di sicurezza personale”. Viene così confermata l'esclusione delle tabaccherie, dove per comprare le sigarette o usufruire di altri servizi, servirà essere in possesso del Green pass. Il testo entrerà in vigore l'1 febbraio.