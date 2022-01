Peste suina, ordinanza: divieto di caccia tra Piemonte e Liguria

Peste suina, arriva un'ordinanza per frenarne la diffusione nei territori colpiti. Il provvedimento, firmato dai ministri delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli e della Salute, Roberto Speranza, vieta le attività venatorie di qualsiasi tipologia nella zona stabilita come infetta da Peste suina africana, ovvero in 114 comuni di cui 78 in Piemonte e 36 in Liguria. È ammessa, invece, la caccia di selezione al cinghiale come strumento per ridurre la popolazione in eccesso e rafforzare la rete di monitoraggio sulla presenza del virus qualora autorizzata dai servizi regionali competenti. Nell'area sono inoltre vietate la raccolta dei funghi e tartufi, la pesca, il trekking, la mountain bike e le altre attività di interazione diretta o indiretta coi cinghiali infetti.