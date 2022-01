Axa, arriva "Protezione sospesa" per aiutare le donne in difficoltà

Dopo l’apertura di Punto Donna Milano, con l’obiettivo di lavorare sull’empowerment femminile, è questa l’ultima iniziativa del Gruppo Axa che prevede una polizza di assistenza sanitaria a donne vittime di violenza e ai loro figli Condividi

Aiutare le donne in difficoltà con un gesti concreti. È quello che propone il Gruppo Axa, da sempre impegnato nel volontariato a favore dei più fragili. Dopo l’apertura di Punto Donna Milano con l’obiettivo di lavorare sull’empowerment femminile, investendo, in particolare, sul reinserimento lavorativo e sulla prevenzione della salute al femminile, arriva ora un nuovo prodotto ispirato al celebre “caffè sospeso” o meglio “pagato” (pratica sociale e solidale nata a Napoli). Parlando di assicurazioni per AXA Italia il prodotto si chiamerà “Protezione Sospesa”. Qual è lo scopo? Proteggere chi lo sottoscrive e allo stesso tempo contribuire a donare protezione sanitaria a donne in difficoltà.

Come funziona Protezione sospesa Si tratta di un prodotto che offre coperture sanitarie a 360°, ma la peculiarità è che i clienti, al momento della sottoscrizione, avranno la possibilità di versare un piccolo contributo volontario aggiuntivo, a partire da 1 euro, che si unirà al contributo di AXA e dell’agente, per partecipare all’acquisto di una polizza di assistenza sanitaria “sospesa”, ovvero destinata a chi non può permettersela.

Chi sarà aiutato approfondimento Papa Francesco: "Basta violenza sulle donne, è oltraggiare Dio" Le beneficiarie saranno donne, individuate dall’associazione WeWorld Onlus, partner di AXA Italia, che da 50 anni agisce per garantire i diritti dei bambini e delle donne più vulnerabili in ben 25 Paesi in tutto il mondo. Grazie a Protezione Sospesa le beneficiarie potranno accedere, in caso di infortunio o malattia, a consulti telefonici o in videochiamata con medici generici, pediatri e specialisti - disponibili h24 - al supporto psicologico, a servizi di assistenza domiciliare e babysitting, nonché ricevere prescrizioni per visite specialistiche ed esami diagnostici.

Come è nata l’idea approfondimento Live In, Bonetti a Sky TG24: "Donne vittime di violenza non sono sole" Dunque un piccolo gesto individuale può trasformarsi in un’ azione collettiva e generare protezione dei più fragili e inclusione. Questa la filosofia di questo prodotto per una società che deve favorire l’uguaglianza e l’inclusione anche nell’accesso alla salute. “La tutela della salute è una priorità per tutti ed è il presupposto imprescindibile perchè tutti possano realizzare la vita che desiderano. Protezione Sospesa contiene un messaggio di grande valore sociale ed è un aiuto concreto per chi vive in condizioni di fragilità ed un’importante testimonianza della nostra missione di protezione, a sostegno dell’inclusione e di una società più responsabile verso le fragilità” ha sottolineato il CEO di AXA Italia Giacomo Gigantiello.