Covid, Agenas: occupazione terapie intensive al 17%, Trento al 29%

Dal 24 dicembre al 9 gennaio, nel nostro Paese, il dato risulta in aumento, pari a un 6%. Il tasso è segnalato in crescita in 9 Regioni a livello giornaliero. Sempre a livello nazionale, poi, il tasso di occupazione dei posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti sale al 24%, in crescita in 13 Regioni in particolare. A riferirlo l’ultimo bollettino di Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali