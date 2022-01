Covid, da lunedì Toscana, Emilia, Abruzzo e Vda in zona gialla

Il ministro della Salute Speranza ha firmato l’ordinanza che decreta il passaggio in zona gialla da lunedì prossimo per altre quattro Regioni

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che decreta il passaggio dalla zona bianca alla zona gialla da lunedì prossimo per altre quattro Regioni. Si tratta di Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo e Valle d'Aosta. Da lunedì 10 gennaio saranno dunque in zona gialla 13 Regioni e due Province autonome. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)