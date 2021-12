Covid Uk, Raab: "Non si esclude lockdown di Natale"

Continua a preoccupare il dilagare della variante Omicron nel Regno Unito. Tant'è che secondo il vicepremier e ministro della Giustizia, Dominic Raab, il governo britannico non può, almeno per il momento, dare "garanzie premature e rigide" sull'esclusione del ritorno a un lockdown di Natale per scongiurare la diffusione della nuova variante del virus. Lo ha dichiarato in un'intervista a Sky, pur precisando che una decisione "non è ancora stata presa". (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)