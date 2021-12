Covid, mappe Ecdc: Italia in rosso, solo 3 regioni gialle

Non si ferma la quarta ondata di coronavirus in Europa. Lo certifica l’ultimo aggiornamento delle mappe epidemiologiche dell’Ecdc (Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie), che classifica le zone a maggiore o minor rischio di diffusione Covid-19. L'Italia è quasi tutta in rosso. Nell'ultimo aggiornamento settimanale, mantengono il colore che indica un rischio intermedio, cioè il giallo, solo Puglia, Molise e Sardegna. Mentre Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia di Bolzano sono in rosso scuro, colore che indica un'incidenza dei nuovi casi in forte aumento, e che resta predominante in tutta Europa. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)