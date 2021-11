Covid, fonti di governo: niente Dad con un contagiato in classe

Nelle scuole non ci sarà nessun ritorno in Dad (Didattica a distanza) “in caso di presenza di un solo alunno contagiato”. La conferma arriva da fonti del governo, secondo cui continuano a valere le precedenti regole sulla quarantena in classe. A breve, comunque, verrà pubblicata una circolare esplicativa da parte del Ministero della Salute

