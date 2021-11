Covid, Francia: verso la proroga del Green pass fino al 31 luglio 2022

Disco verde dell'Assemblea nazionale



Il provvedimento è stato approvato con 147 voti favorevoli, 125 contrari e due astensioni. Ora i senatori dovranno tornare sul testo, mentre i deputati dell'Assemblea nazionale daranno il disco verde finale venerdì. La svolta arriva dopo una maratona notturna sui circa 500 emendamenti, bipartisan. Al centro delle critiche quello che viene definita una delega in bianco al governo. È probabile che il provvedimento divenga oggetto di un ricorso alla Corte costituzionale.



Covid, Francia: tornano mascherine in alcune scuole

Intanto, da lunedì prossimo nel Paese, come annunciato dal portavoce del governo, Gabriel Attal, al rientro a scuola dopo le due settimane di vacanze di Ognissanti, nelle scuole elementari di 39 dipartimenti francesi in cui il tasso di incidenza del Covid è tornato al di sopra di 50 casi su 100.000 abitanti, i bambini dovranno tornare a indossare le mascherine. "Quando la situazione peggiora ed ovviamente per motivi di sicurezza sanitaria, dobbiamo riattivare alcune misure che erano state revocate quando c'era un miglioramento", ha dichiarato Gabriel Attal, dopo il Consiglio dei ministri di ieri.