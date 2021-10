Covid Uk, casi giornalieri restano sotto 40mila dopo 11 giorni di boom

In Gran Bretagna oggi sono stati registrati 36.567 casi giornalieri di Covid-19, oltre 3mila in meno rispetto a ieri. I contagi restano così sotto quota 40mila per il secondo giorno consecutivo dopo quasi due settimane al di là di questa soglia. In calo anche i decessi, scesi a 38 contro 72 di ieri, seppur alleggeriti dal consueto ritardo statistico di parte dei dati relativi al weekend che tendono poi ad appesantire il bilancio fra il martedì e il giovedì. Resta, invece, stabile il numero dei ricoveri in ospedale (8.238), anche in virtù dell'effetto attribuito dai sanitari britannici ai vaccini, con circa l'80% dell'intera popolazione over 12 al momento doppiamente immunizzata. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)