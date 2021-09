Covid, via libera dell'Aifa a 3 farmaci per pazienti ospedalizzati

Nuovi opzioni terapeutiche contro il Covid-19. L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato tre nuovi farmaci per il trattamento dell'infezione da coronavirus Sars-CoV-2 in pazienti ospedalizzati con polmonite e necessità di supporto respiratorio. Si tratta di anakinra, baricitinib e sarilumab, tre farmaci immunomodulanti, attualmente autorizzati per altre indicazioni. Lo ha reso noto la stessa Aifa in un comunicato, in cui precisa che il via libera segue un'analisi delle nuove evidenze disponibili effettuata dalla Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell'ente regolatorio nella riunione straordinaria del 23 settembre. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)