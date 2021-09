Covid, Salvini: "Garantire tamponi gratis a chi non ha il Green pass"

Lo ha dichiarato il segretario della Lega Matteo Salvini, sottolineando che "ci sono circa 10 milioni di italiani che per necessità o scelta non hanno il Green pass". "Non possiamo frustarli, lasciarli a casa senza stipendio", ha aggiunto

"Il nostro obiettivo da metà ottobre è riuscire a ottenere tamponi rapidi e gratuiti per tutti coloro, lavoratrici e studenti, che non hanno il Green pass. Questo è il nostro lavoro". Lo ha dichiarato il segretario della Lega Matteo Salvini, in un intervento a Telelombardia, sottolineando che "ci sono circa 10 milioni di italiani che per necessità o scelta non hanno il Green pass". "Non possiamo frustarli, lasciarli a casa senza stipendio. Ci sono circa 20mila poliziotti senza Green pass. Cosa facciamo? Li lasciamo a casa?", ha aggiunto, tornando a chiedere i tamponi gratuiti.