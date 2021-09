Covid Usa, in 2 settimane numero morti supererà quello della Spagnola

Usa, sempre più casi tra minori: +240% in un mese



Negli Usa continua a destare preoccupazione la diffusione del coronavirus tra i bambini, seppur prevalentemente a decorso lieve.

Secondo l'ultimo bollettino settimanale dell'American Academy of Pediatrics e della Children's Hospital Association, le infezione di Covid-19 tra i minori sono aumentate del 240% in poco più di un mese, con quasi 500.000 notifiche nelle ultime due settimane. Nello specifico, nella settimana tra il 2 e il 9 settembre 2021, i casi di Covid registrati tra i minori negli Stati Uniti sono stati 243.373 (il 28,9% dei casi totali in quella settimana, cioè quasi un terzo). Si tratta di un dato in diminuzione rispetto alla rilevazione precedente (251.781 tra il 26 agosto e il 2 settembre), ma che conferma come i livelli di circolazione del virus tra i bambini e i ragazzi siano più che triplicati rispetto ai 71.726 notificati nell'ultima settimana di luglio. Come detto, òa malattia nei bambini continua a manifestarsi prevalentemente in forma leggera e i casi gravi sono rari. "Tuttavia è urgente raccogliere più dati sull'impatto a lungo termine della pandemia sui bambini, sia per quel che riguarda le conseguenze che il virus può avere sulla salute fisica dei bambini che sull'impatto a livello di emotivo e mentale", hanno avvertito i pediatri.