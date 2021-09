Il 13 settembre ricorre la Giornata mondiale per la lotta alla sepsi

Oggi, 13 settembre e come ogni anno nel mondo, ricorre la Giornata mondiale per la lotta alla sepsi, il “ World Sepsis Day ”. Si tratta, come spiega anche il portale del Ministero della Salute, di un’iniziativa globale pensata per accrescere e sensibilizzare l’opinione pubblica circa “una delle principali cause di morte e disabilità per milioni di persone ogni anno”. Nel 2021 si è giunti al decimo anniversario della Giornata.

Cos’è la sepsi ed i numeri nel mondo

Come spiegano gli esperti, la sepsi è “un'emergenza medica che si verifica quando la risposta del corpo verso un'infezione danneggia i propri tessuti e organi ed è sempre causata da un'infezione, come polmonite o malattia diarroica”. Può condurre a shock, insufficienza di più organi e morte, specie se non riconosciuta e trattata in tempo. “La sepsi è un percorso comune verso la morte per la maggior parte delle malattie infettive in tutto il mondo, tra cui quelle causate da Sars-CoV-2, ebola e altri microrganismi patogeni”, sottolinea il Ministero. Tra i numeri che la riguardano, quelli secondo cui nel mondo si verificano ogni anno circa “47-50 milioni di casi, l'80% dei quali avvengono al di fuori di un ospedale”. Nel 40% dei casi, la sepsi riguarda poi bambini di età inferiore ai 5 anni. A livello globale, poi, 1 decesso su 5 è correlato proprio alla sepsi, causando circa 11 milioni di decessi ogni anno.

I casi della sindrome post-sepsi

Nella maggior parte dei casi, i pazienti che sopravvivono alla sepsi tendono a riprendersi del tutto, ma altri possono essere costretti ad affrontare conseguenze a lungo termine. Per questo motivo, sottolineano i medici, è importante sapere come il recupero post-sepsi possa richiedere mesi o, addirittura, anni. Gli effetti della patologia, spesso denominati sindrome post-sepsi, possono presentare conseguenze spesso variegate e, in determinati casi, comparire anche dopo alcuni anni. Le ricerche in merito hanno segnalato come gli effetti a lungo termine della sepsi si possano riscontrare fino al 50% dei sopravvissuti alla sepsi e riguardino problematiche di natura fisica, cognitiva e psicologica anche in via persistente. “Nonostante molti progressi, le grandi disuguaglianze nella disponibilità di risorse sanitarie e la relativa attenzione prestata alla sepsi minano gli sforzi per migliorare la prevenzione, il riconoscimento e la gestione della sepsi, in particolare nei Paesi in via di sviluppo”, spiega il Ministero. E la situazione si è complicata anche a causa dell’attuale pandemia di Covid-19.

La sepsi durante la pandemia di Covid

Proprio durante il periodo pandemico, gli esperti hanno “evidenziato l'importanza di riconoscere che i pazienti critici con Covid-19 hanno sepsi virale”. Infatti, come riferisce il Ministero della Salute, i pazienti che sopravvivono ad altre forme di sepsi possono essere colpiti da effetti negativi a lungo termine, molto simili a quelli dei pazienti affetti da “Long-Covid”, seppur non siano riconosciuti allo stesso modo. A tal proposito associazione come la European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), la Global Sepsis Alliance (GSA) e la Society of Critical Care Medicine (SCCM) hanno puntato l’attenzione su come sia necessario “mantenere l'attenzione sulle misure di prevenzione delle infezioni e utilizzare le piattaforme digitali di successo istituite per sostenere la ricerca sulla sepsi, anche integrando la sepsi nei sistemi sanitari nazionali”.