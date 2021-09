Vaccino Covid, Crisanti a Sky TG24: “Obbligo necessario"

Il docente di microbiologia dell'Università di Padova, dice: “Bisogna prendere in considerazione l’obbligatorietà”. Sul Green Pass, il microbiologo dice: “È una misura di incentivo per portare le persone a vaccinarsi, non sono assolutamente contrario ma se lo si vuole superare con l’obbligo lo decida la politica”

“L’obbligo del vaccino è necessario a causa delle varianti”. È il parere di Andrea Crisanti, docente di microbiologia dell'Università di Padova, intervenuto ai microfoni di Sky TG24. “Bisogna prendere in considerazione l’obbligatorietà. Serve guardare non solo all’Italia ma a quello che succede nel resto del mondo. Abbiamo visto cosa succede in Israele, dove preoccupa l’aumento dei casi”. Sul Green Pass, il microbiologo dice: “È una misura di incentivo per portare le persone a vaccinarsi, non sono assolutamente contrario al Green Pass, se si vuole superare con l’obbligo lo decida la politica”.

Crisanti: “Siamo sulla strada per uscire dalla pandemia”

“Siamo in una posizione molto più vantaggiosa rispetto a un anno fa”, dice Crisanti. “Siamo sulla strada per uscire dalla pandemia. È un momento di comprensione di come i vaccini possono portarci fuori da questa situazione. Vanno usati bene mettendo in campo anche misure come l’uso delle mascherine”. Sui dispositivi di protezione, il docente spiega: “In classe si può stare con la chirurgica, in autobus con la FFP2, andrebbe introdotto l’obbligo sui trasporti per questa mascherina”.

Crisanti: “Aiutare i Paesi con meno vaccini”

"Bisogna aiutare i Paesi che hanno meno vaccini, anche sviluppando vaccini più adatti a quelle aree. La comunità internazionale deve investire in questo senso”, ha detto Crisanti a Sky TG24. “Non tutte le persone che si vaccinano diventano protette automaticamente. Il livello di protezione dipende dal numero di persone che si vaccinano, dalla durata della vaccinazione, dalla possibilità che emergano varianti”.