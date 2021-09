No vax, Postale: indagini su Telegram anche per finalità terroristiche

In queste ore la Polizia Postale sta monitorando i canali Telegram legati in particolare ad ambienti dei "No vax". L'obiettivo delle indagini è quello di vigilare contro la diffusione illegale di contatti privati di persone finite nel mirino di alcuni gruppi, oltre a identificare i responsabili di minacce ed eventuali episodi che possano profilare il reato di istigazione a delinquere. "C'è in corso un'investigazione piuttosto complessa, gli iscritti ai canali sono tantissimi. Stiamo lavorando per oscurarli e identificarne il più possibile", ha dichiarato la direttrice della Polizia Postale, Nunzia Ciardi. "Seguiamo attentamente la situazione fin dall'esordio e controlliamo i gruppi con le difficoltà connesse al fatto che Telegram è una piattaforma che non ha sede in Italia. Ci sono quindi anche difficoltà connesse alla legislazione applicabile", ha aggiunto.