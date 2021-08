Covid: intensive in aumento in 5 Regioni, Sicilia e Sardegna al 13%

Lo certificano i dati del monitoraggio giornaliero a cura dell'Agenzia Nazionale dei servizi sanitari regionali aggiornati a ieri, 30 agosto. Per quanto riguarda l'occupazione di posti letto in reparto, 4 Regioni segnano un aumento giornaliero

La Sardegna e la Sicilia hanno oltrepassato la soglia massima del 10% prevista dai nuovi parametri per le terapie intensive, raggiungendo il 13%. Lo certificano i dati del monitoraggio giornaliero a cura dell'Agenzia Nazionale dei servizi sanitari regionali (Agenas), aggiornati a ieri 30 agosto. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è in aumento in 5 Regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Sardegna e Sicilia. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)