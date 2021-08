Covid, superati i 4,5 milioni di decessi nel mondo

Oms: previsti altri 236.000 morti in Europa entro dicembre

A questi numeri fanno eco le ultime dichiarazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), che ha giudicato affidabile una proiezione che prevede 236.000 decessi aggiuntivi per Covid-19 in Europa entro il primo dicembre. A dichiararlo è stato Hans Kluge, il direttore regionale per l’Europa dell’Oms, che ha anche espresso preoccupazione per la recente “stagnazione” del tasso di vaccinazione nel Vecchio Continente. “La settimana scorsa il numero dei morti nella regione è aumentato dell’11%, con una previsione credibile di 236.000 morti in Europa entro l’1 dicembre” che si andranno ad aggiungere agli 1,3 milioni di decessi già provocati dalla pandemia nel continente.



Oms e Unicef: “Priorità al personale scolastico”

L’Oms, assieme all’Unicef, ha dichiarato che gli inseganti e il personale scolastico dovrebbero rientrare tra le categorie prioritarie per ricevere le due dosi del vaccino contro il Covid. Tramite una nota congiunta, le organizzazioni hanno ricordato che l’immunizzazione dei dipendenti delle scuole è una misura fondamentale per tenere aperte le aule e accogliere gli studenti in presenza. Questa raccomandazione riporta alla mente quella del novembre 2020, fatta ancor prima dell’arrivo dei vaccini. L’Oms e l’Unicef hanno sottolineato che tale disposizione dovrebbe essere attuata nella garanzia di poter vaccinare “le persone più vulnerabili” della popolazione. L’invito delle due agenzie è arrivato a poche settimane di distanza dalla riapertura delle scuole, con l’obiettivo di sottolineare l’importanza di portare avanti senza interruzioni l’apprendimento in classe, nonostante la diffusione della variante Delta in tutto il mondo.