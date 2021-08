Scoperto un nuovo meccanismo per "affamare" i tumori: lo studio

La scoperta nel dettaglio



approfondimento

Tumori maschili, individuati fattori genetici che modulano il rischio

"Questa nuova variante rappresenta un nuovo marcatore tumorale e un possibile bersaglio molecolare”, ha spiegato la coordinatrice dello studio Claudia Ghigna, del Cnr-Igm. “La crescita dei tumori è infatti strettamente correlata ai nutrienti forniti dai vasi sanguigni associati al tumore: limitare lo sviluppo di questi ultimi rappresenta quindi una possibile strategia terapeutica per "affamare" il tumore e renderlo maggiormente suscettibile alla chemioterapia”. Nello specifico, come spiegato in una nota dagli esperti del Cnr-Igm, la ricerca mostra come, attraverso il meccanismo noto come "splicing alternativo", le cellule dei vasi sanguigni producano una nuova variante della proteina UNC5B mai descritta prima, chiamata UNC5B-D8.

“Lo splicing alternativo è un meccanismo cosiddetto di "taglia e cuci", che consente ai mattoni che formano i geni umani di essere assemblati in vari modi e, come conseguenza, di generare proteine differenti a partire dallo stesso stampo iniziale”, ha spiegato Ghigna. Il nuovo studio accende dunque i riflettori "sul ruolo ancora poco conosciuto dello splicing alternativo durante lo sviluppo dei vasi sanguigni tumorali”, ha chiarito la ricercatrice del Cnr-Igm. Secondo Ghigna la nuova variante "offre un ottimo strumento diagnostico e prognostico, che potrebbe essere sfruttabile sia come nuovo marcatore dell’angiogenesi tumorale, sia come possibile bersaglio molecolare per terapie anti-cancro di maggior efficacia”.