Atrofia muscolare spinale, scoperto un nuovo bersaglio terapeutico

Sma di tipo 1, successo della terapia genica su un piccolo paziente

A condurre il lavoro di ricerca proprio un team di ricercatori dell’ateneo lombardo, con Giulietta Riboldi e Irene Faravelli tra i principali autori, che è partito dalla tesi secondo cui la proteina SMN interagisca, oltre che con sé stessa, anche con altre proteine. Obiettivo, quello di formare un “complesso che svolge un ruolo nell'assemblaggio delle ribonucleoproteine”. La proteina viene modificata da altre proteine, dette SUMO (Small Ubiquitin-like Modifier), coinvolte in un processo definito “sumoilazione”, ma ad oggi non era ancora stato possibile scoprire se questo processo fosse necessario per le funzioni di SMN, rilevante nell’ambito della manifestazione dell’atrofia muscolare spinale. I ricercatori dell’Università di Milano sono riusciti a comprendere, nel corso del loro lavoro, come “l'inattivazione di un motivo che interagisce con le proteine SUMO” possa alterare “la distribuzione subcellulare di SMN, l'integrità del suo complesso e la sua funzione nella biogenesi di piccole ribonucleoproteine nucleari”.

La correzione parziale dei deficit motori

Dallo studio, si legge ancora, è emerso dunque come l'espressione di un mutante di SMN riscontrato in un modello murino di SMA sia “in grado di estenderne leggermente il tasso di sopravvivenza con correzione parziale dei deficit motori”. Si tratta, in definitiva, di risultati che suggeriscono agli esperti come proprio il processo della “sumoilazione” sia fondamentale per il corretto assemblaggio e la funzione del complesso SMN e indicano un nuovo meccanismo patologico che potrebbe così rivelarsi un utile bersaglio per lo sviluppo di nuove terapie dedicate alla cura della patologia.