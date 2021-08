Covid, uno studio illustra i vantaggi del vaccino nasale

I vantaggi offerti dai vaccini nasali

approfondimento

Lund e Randall si sono detti stupiti dal fatto che soltanto 7 dei 100 vaccini in fase di sperimentazione clinica contro Sars-CoV-2 siano stati creati con tecnologia nasale. “I vantaggi dei vaccini nasali includono la somministrazione senza aghi, l’arrivo dell’antigene direttamente nel sito dell’infezione e la stimolazione dell’immunità delle mucose nel tratto respiratorio”, hanno spiegato. Nel loro articolo, pubblicato su Science, i due esperti si sono soffermati sui vantaggi individuali offerti dai sette candidati vaccini nasali. Dalla loro analisi emerge che questo metodo di vaccinazione potrebbe combinarsi con quello “classico”, così da garantire una protezione più efficacie. “La strategia di vaccinazione ideale potrebbe consistere nell’uso di un vaccino intramuscolare per sollecitare la produzione dell’immunoglobulina G, seguito da un richiamo intranasale finalizzato a stimolare la sintesi delle IgA e rafforzare l’azione dei linfociti B e T”.



Anche Eric Topol, cardiologo e scrittore statunitense, si è detto favorevole all’uso di questa tipologia di vaccini. Come riporta Repubblica, sul suo profilo Twitter ha scritto di non riuscire a capire “perché ai vaccini nasali non sia data massima priorità, vista la loro notevole attrattiva per bloccare la trasmissione del Covid”.