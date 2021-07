Caffeina e disturbi del ritmo cardiaco: studio smentisce il legame

Lo studio nel dettaglio



Per indagare gli effetti della caffeina sul ritmo cardiaco, il team di ricerca ha analizzato i dati di oltre 386mila consumatori di caffè (con un'età media di 56 anni) che hanno preso a uno studio britannico a lungo termine. Tra i partecipanti, in 17mila hanno sviluppato un problema del ritmo cardiaco durante un periodo di osservazione medio di 4,5 anni. Dall'analisi, descritta sulle pagine della rivista specializzata Jama Internal Medicine, non è emersa alcuna correlazione tra caffeina e disturbi del ritmo cardiaco, anche quando sono stati presi in considerazione fattori genetici in grado di influenzare il modo in cui si metabolizza la caffeina. Al contrario, i risultati sembrano suggerire che ogni tazza di caffè in più bevuta quotidianamente potrebbe ridurre il rischio di aritmia mediamente di circa il 3%. "In questo studio maggiori quantità di consumo abituale di caffè sono state inversamente associate a un minor rischio di aritmia, senza alcuna prova che il metabolismo della caffeina geneticamente mediato abbia influenzato tale associazione", spiegano i ricercatori nell'articolo.