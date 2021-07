Europei: tifoso inglese rinuncia a semifinale per donare staminali

È la storia di Sam Astley, 24 anni, che ha scelto di rinunciare ai biglietti gratis per la semifinale di Euro 2020 per non mancare all'appuntamento, già programmato, per il prelievo di midollo osseo. Il giovane donatore volontario potrà ora seguire dal vivo la finale con l'Italia di domenica prossima, a Wembley

Ha rinunciato alla semifinale Inghilterra-Danimarca degli Europei 2021 per donare le cellule staminali. Un gesto di altruismo, diventato in poco tempo virale, premiato con due biglietti gratis per seguire dal vivo la finale con l'Italia di domenica prossima, a Wembley. È la storia di Sam Astley, 24 anni, un tifoso dell'Inghilterra che insieme alla fidanzata Beth Hill, 25 anni, aveva vinto due posti per la partita di Wembley di mercoledì 7 luglio. Astley, legato ad una associazione che si occupa di trovare donatori di cellule staminali, ha scelto di rinunciare ai biglietti gratis per la semifinale di Euro 2020 per non mancare all'appuntamento, già programmato, per il prelievo di midollo osseo.



La storia del tifoso inglese



Così, il giorno della semifinale Inghilterra-Danimarca, invece di andare a Londra con la sua ragazza, si è fatto ricoverare per aiutare un malato di leucemia e ha regalato i biglietti della partita a dei parenti. Dopo l'intervento, ha seguito in tv la vittoria degli inglesi. Il gesto di altruismo del giovane tifoso dell'Inghilterra, reso noto da un giornale locale delle Midlands, ha fatto il giro del web, tant'è che l'ex attaccante della nazionale Gary Lineker, ora commentatore della Bbc, ha pubblicato su Twitter un appello rivolto alla federazione inglese: "Incredibile. Puoi aiutarlo @FA @Inghilterra?". Poco dopo, Vivo Europe, uno degli sponsor ufficiali del torneo, ha comunicato che Astley e la sua ragazza, un'infermiera, saranno suoi ospiti a Wembley per la finale tra l'Italia e l'Inghilterra, come ringraziamento per "la sua disinteressata azione che ha salvato una vita". Astley ha twittato una sua foto nel letto dell'ospedale, ringraziando per "tutti i messaggi meravigliosi" ricevuti e rassicurando sul suo stato di salute. Domenica prossima, potrà essere in tribuna con la sua ragazza a tifare per l'Inghilterra.