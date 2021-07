Dagli smartwatch nuovi dati su effetti a lungo termine del coronavirus

Un nuovo studio condotto dallo Scripps Research Translational Institute in California sui dati raccolti dai dispositivi indossabili ha dimostrato che il Covid-19 avrebbe "un impatto fisiologico prolungato sul corpo umano, che dura in media da due a tre mesi"

Gli smartwatch possono aiutare a fornire dati sugli effetti a lungo termine del coronavirus Sars-CoV-2. Un nuovo studio condotto dai ricercatori dello Scripps Research Translational Institute in California sui dati raccolti dai dispositivi indossabili ha dimostrato che il Covid-19 avrebbe "un impatto fisiologico prolungato sul corpo umano, che dura in media da due a tre mesi". I risultati della ricerca, pubblicata su Jama Network Open, aprono la strada a nuovi studi finalizzati a indagare i motivi per cui alcune persone con pregressa infezione da coronavirus si riprendono più velocemente o in modo diverso rispetto ad altre.