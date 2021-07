Google: con Covid Card il certificato vaccinale integrato su Android

Di cosa si tratta



Come spiegato da Google, la nuova funzione, chiamata Covid Card, consentirà agli utenti, una volta memorizzata la versione digitale della certificazione, "di accedervi tramite un collegamento sulla schermata iniziale del dispositivo, anche quando si è offline o in aree con un servizio internet debole".

Si tratta, dunque, di una sorta di portadocumenti digitale pensato per tenere in evidenza la certificazione di avvenuta vaccinazione rilasciata dagli enti preposti.

"Per utilizzare questa funzione, il dispositivo deve eseguire Android 5 o versioni successive ed essere certificato Play Protect. Google non conserva una copia della vaccinazione dell'utente o delle informazioni sui test, e i dati contenuti nella Covid Card dell'utente non vengono condivisi dall'azienda con i suoi vari servizi o terze parti e non vengono utilizzate per il targeting degli annunci", spiega la società, rassicurando gli utenti sul tema della privacy. Inoltre, sempre in merito alla sicurezza della nuova funzione, il colosso di Mountain View precisa che per accedere alla propria Covid Card "verrà richiesta la password, il pin o il metodo biometrico impostato per il proprio dispositivo Android".