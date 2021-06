Sclerodermia, il 29 giugno si celebra la giornata mondiale

Nota anche come sclerosi sistemica, è una malattia reumatica autoimmune, rara e cronica che colpisce il corpo indurendo il tessuto connettivo. Il tema della campagna di sensibilizzazione di Fesca, la Federazione delle Associazioni Europee per la Sclerodermia, è riconoscere che la persona con sclerodermia è molto più della malattia

Il 29 giugno si celebra la Giornata mondiale della sclerodermia, nota anche come sclerosi sistemica, una malattia reumatica autoimmune, rara e cronica che colpisce il corpo indurendo il tessuto connettivo.

Il tema della campagna di sensibilizzazione di Fesca, la Federazione delle Associazioni Europee per la Sclerodermia, è riconoscere che la persona con sclerodermia è molto più della malattia. Per questo lo slogan scelto per l'edizione 2021 della Giornata mondiale dedicata a questa patologia è “Io sono la mia passione non la mia malattia! Sclerodermia e Covid -19 non prenderanno il mio sorriso”.