Covid, Inail: fino a maggio 175mila contagi sul lavoro e 639 decessi

Dall'inizio della pandemia allo scorso 31 maggio, i contagi sul lavoro da Covid-19 segnalati all’Inail sono 175.323, pari a quasi un quarto del totale delle denunce di infortunio pervenute da gennaio 2020 e al 4,2% del totale dei contagiati nazionali comunicati dall’Istituto superiore di sanità (Iss) alla stessa data. Nello stesso periodo sono stati segnalati 639 decessi Covid, ovvero circa un terzo del totale dei decessi sul lavoro segnalati dal gennaio 2020, con un'incidenza dello 0,5% rispetto al totale dei deceduti con nuovo coronavirus registrati dall'Iss. Sono alcuni dei dati emersi dal 17esimo report curato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e pubblicato in data odierna insieme alla versione aggiornata delle schede di approfondimento regionali. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)