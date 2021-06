Covid, bozza Iss: Rt “stabile” a 0,69, l’incidenza scende a 16,7

Rischio moderato in Basilicata, Friuli e Molise

Secondo quanto emerso dalla bozza, tutte le Regioni italiane e le province autonome sono classificate a rischio basso, con tre esclusioni. Si tratta della Basilicata, del Friuli-Venezia Giulia e del Molise, che sono invece classificate dagli esperti a rischio moderato. Tutte hanno fatto rilevare comunque un valore dell'Rt compatibile con uno scenario di tipo uno.

Ospedali sotto la soglia critica in tutta Italia

Situazione non preoccupante nemmeno nelle strutture ospedaliere sparse sul territorio. Nessuna Regione o provincia automa, infatti, ha evidenziato il superamento della soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o in area medica. In particolare, il tasso di occupazione in terapia intensiva è pari al 6%, ben sotto la soglia critica, con una diminuzione rilevata nel numero di pazienti ricoverati che cala da 688 (dato dell’8 giugno) a 504 (dato del 15 giugno). Allo stesso modo, per quanto riguarda il tasso di occupazione nelle aree mediche a livello nazionale, il dato scende ulteriormente, attestandosi al 6%. Il numero di persone ricoverate in queste aree diminuisce dalle 4.685 (dato 8 giugno) a 3.333 (dato 15 giugno). Quattro Regioni, nello specifico Friuli-Venezia Giulia, Molise, Puglia e Veneto, riportano un’allerta di resilienza, ma nessuna riporta molteplici allerte.