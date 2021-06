Autorità nazionali Ue: "Glifosato non è cancerogeno"

Il rapporto è stato preparato dalle autorità di quattro Paesi: Francia, Olanda, Svezia e Ungheria e indica come il composto chimico abbia, di fatto, i requisiti per essere ri-autorizzato in Europa. Ma si raccomandano ulteriori analisi del suo impatto sulla biodiversità

L'erbicida glifosato non è cancerogeno, non è mutageno, nè tossico per la riproduzione. Sono le conclusioni del primo rapporto sulla sicurezza della sostanza nell'ambito del rinnovo dell'autorizzazione Ue. Date le polemiche degli anni scorsi, il rapporto è stato preparato dalle autorità di quattro Paesi (Francia, Olanda, Svezia e Ungheria), invece di uno, come da prassi Ue. Il documento indica che il glifosato ha i requisiti per essere ri-autorizzato in Europa, ma raccomanda ulteriori analisi del suo impatto sulla biodiversità. Il riassunto del parere preliminare, che nel suo complesso è lungo 11mila pagine, è stato pubblicato oggi. La fase finale della valutazione spetta all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e all'Agenzia europea dei chimici (Echa), alle quali oggi sono state consegnate le analisi e le raccomandazioni delle quattro autorità nazionali.