Dormire bene potrebbe allungare la vita: lo dice uno studio

Per compiere lo studio, descritto sulle pagine della rivista specializzata Journal of Sleep Research, il team di ricerca ha confrontato le cartelle cliniche dei partecipanti valutando gli effetti dell'eventuale presenza di disturbi del sonno. È così emersa una correlazione tra i disturbi del sonno durante la mezza età e un maggior rischio di morte per tutte le cause, specie tra i diabetici. Nello specifico, i risultati dell'analisi indicano che indipendentemente dal disturbo del sonno, il rischio di morte per tutte le cause è maggiore per i soggetti che non dormono bene ed è quasi doppio (+87%) per le persone con disturbi del sonno e diabete. Secondo i ricercatori, i medici non dovrebbero sottovalutare i disturbi del sonno, che sono invece da considerarsi al pari di altri fattori di rischio noti come sedentarietà e fumo. "Il diabete da solo è stato associate a un rischio di morte del 67% maggiore. Tuttavia il rischio di morte dei pazienti diabetici che soffrono anche di frequenti problemi del sonno sale all'87%. È particolarmente importante che i medici che hanno in cura le persone con diabete li controllino anche per problemi del sonno proponendo loro delle terapie appropriate", ha spiegato il ricercatore Kristen Knutson della Northwestern University.