Tumore vescica, Ropi: fumo di sigaretta responsabile del 50% dei casi

Tumore della vescica: i campanelli d'allarme



Nel documento, Rete Oncologica Pazienti Italia invita a non trascurare i campanelli d'allarme del tumore della vescica, quali la presenza prolungata di sangue nelle urine e difficoltà a urinare o sensazione di non completare la minzione, e a contattare il medico al minimo sospetto. Circa l'80% dei tumori della vescica, infatti, se diagnosticato per tempo è ben curabile, e garantisce elevata sopravvivenza e qualità di vita. "Il tumore della vescica può essere diagnosticato tardi a causa di sintomi molto generici. Nel caso persistano è fondamentale sottoporsi a un esame delle urine, a una eventuale ecografia e in caso a indagini più specifiche come la cistoscopia, e una citologia urinaria, che ricerca potenziali cellule tumorali, seguiti se necessario da TAC e risonanza", ha spiegato la presidente di Ropi, Stefania Gori. "Ad oggi non esiste uno screening per la diagnosi precoce: è fondamentale l'attenzione ai possibili segni di malattia,specie da parte di fumatori e i lavoratori esposti a sostanze fra cui amine aromatiche e nitrosammine che entrando a contatto con le pareti della vescica attraverso il sangue producono una irritazione cronica che, alla lunga, può portare allo sviluppo di neoplasie", ha aggiunto Claudia Musillo, dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria, Terni.