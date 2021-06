Covid, Locatelli: "Mascherine all'aperto? Le leveremo a metà luglio"

Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in un'intervista al Messaggero. Per quanto riguarda l'uso dei dispositivi di protezione al chiuso, "è presto" per ipotizzare una data plausibile al termine dell'obbligo

Il ruolo e l'efficacia dei vaccini anti-Covid e il tema delle mascherine. Sono questi i principali argomenti affrontati da Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in un'intervista al Messaggero. Secondo Locatelli, complice l'aumento delle persone vaccinate contro il Covid e il calo dei contagi che si sta registrando nelle ultime settimane, a metà luglio potremo ipotizzare di fare a meno delle mascherine all'aperto.

Mentre, per quanto riguarda l'uso dei dispositivi di protezione al chiuso, "è presto" per ipotizzare una data plausibile al termine dell'obbligo. "Assieme al distanziamento interpersonale, le mascherine ci hanno consentito di non avere il classico picco dell’influenza che di solito vediamo a febbraio. Va valorizzato il ruolo delle mascherine in generale per prevenire le infezioni respiratorie. Non sono così limitanti del nostro stile del vita”, ha spiegato Locatelli. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)