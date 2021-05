Trapianto di staminali per bimba di 13 mesi con tumore infantile

È perfettamente riuscita, presso l'unità di Pediatria a indirizzo OncoEmatologico del Policlinico di Bari, diretta dal dottor Nicola Santoro, una delicata procedura di trapiantologica eseguita su una bimba di 13 mesi di soli 6 chili di peso, affetta da una forma rara ed estremamente aggressiva di tumore infantile (neuroblastoma). La paziente è stata sottoposta a un “trapianto autologo di cellule staminali emopoietiche", durante il quale ha potuto suonare xilofoni e ovetti musicali. Si è trattato della prima volta e la procedura, durata circa cinque ore, è stata eseguita con successo.

Come riportato in una nota pubblicata dall'ospedale, la piccola paziente dopo una lunga degenza di circa 4 settimane necessaria per la procedura di trapianto, "sta ora affrontando un percorso di immunoterapia oncologica che le permetterà di confidare ancor più nella guarigione".