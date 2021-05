Creati cervelli in miniatura per studiare la Sindrome dell'X Fragile

Un team di ricercatori italiani ha sviluppato in laboratorio dei cervelli in miniatura per lo studio della Sindrome dell’X Fragile, una delle più diffuse patologie genetiche responsabili di ritardo mentale. Si tratta di un risultato primo nel suo genere che apre la strada a un nuovo filone di ricerca atto a sviluppare nuove terapie efficaci contro questa patologia, oltre al riposizionamento dei farmaci già in uso. Lo studio, pubblicato sulla rivista Cell Death and Disease, è il risultato di una collaborazione tutta italiana fra Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e Sapienza Università di Roma. "Ad oggi questo lavoro è il primo a dimostrare la possibilità di studiare la sindrome dell'X Fragile in organoidi cerebrali e suggerisce che questa piattaforma sperimentale possa essere applicata per modellizzare in vitro la Sindrome dell'X Fragile", ha spiegato Silvia Di Angelantonio, ricercatrice IIT e docente della Sapienza.