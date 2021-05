Alzheimer: verso diagnosi precoce con un semplice esame del sangue

Obiettivo: diagnosi rapida e non invasiva



approfondimento

Alzheimer, un farmaco sperimentale può farlo regredire nei topi

Il nuovo sensore sarà in grado di riconoscere i biomarcatori dell'Alzheimer nel plasma umano con una sensibilità inferiore a 1 pg/mL (un valore attualmente impossibile da ottenere con i protocolli standard).

In questa fase del progetto, spiega il Cnr in una nota, il team di ricerca si sta focalizzando sull’implementazione del prototipo, la cui funzione è basata su una tecnologia completamente nuova, testata per la prima volta dal team Cnr (Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti) che coordina il progetto e che l’ha denominata droplet split-and-stack (DSS).

“Il progetto riunisce competenze molto diverse che vanno dalla fisica e ingegneria alla biologia e alle scienze cliniche. Il nostro obiettivo è implementare un prototipo che sia in grado di effettuare la diagnosi dell'Alzherimer in modo rapido e non invasivo. Questo cambierà radicalmente le prospettive dei medici, poiché si potranno studiare nuove terapie sperimentali nelle fasi iniziali della malattia, prima della fase irreversibile che solitamente coincide con la comparsa di sintomi riconoscibili quali la perdita di memoria”, ha spiegato la coordinatrice del progetto, Simonetta Grilli.