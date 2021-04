Covid, Ecdc: calo contagi e vittime in Italia nelle prossime settimane

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) prevede una flessione dei contagi e delle vittime Covid in Italia nelle prossime settimane. Secondo le stime dell'Ecdc , a livello nazionale il numero di nuovi casi di Covid-19 dovrebbe diminuire dai 103.366 registrati nella settimana dall'11 al 17 aprile a 78.220 nel periodo dal 9 al 15 maggio. Una flessione è prevista anche per i decessi Covid, che secondo gli esperti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie nello stesso periodo dovrebbero scendere da 2.753 a 1.835 a settimana. Questi sono solo alcuni dei dati offerti dal nuovo " hub " con le stime dell'Ecdc (consultabile sul suo sito ufficiale), che offre previsioni sull'evoluzione della pandemia per 32 Paesi europei, indicando lo scenario peggiore e quello migliore.

Le stime dell'Ecdc nel dettaglio



Nello specifico, per quanto riguarda l'Italia, in base alle stime dell'Ecdc nella peggiore delle ipotesi a maggio 2021 i contagi potrebbero tornare ad aumentare fino a superare i 164mila casi in 7 giorni. Mentre lo scenario migliore prevede un crollo dei nuovi casi fino a poco più di 41mila a settimana. I decessi, invece, potrebbero tornare a crescere fino a 3.176 in 7 giorni o scendere a 980 a settimana nel migliore dei casi.

Le previsioni cambiano negli altri Paesi europei. In Germania, per esempio, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) prevede un aumento dei contagi e decessi nel prossimo mese.

Mentre in Francia potrebbero calare, seppur lentamente, entrambi i parametri. In Spagna, invece, gli esperti dell'Ecdc prevedono che il numero dei nuovi casi dovrebbe mantenersi stabile, con solo un lieve aumento dei morti da qui a un mese.

Covid: Ecdc, in Italia nessuna regione in rosso scuro



Tornando alla situazione in Italia, nella mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, non ci sono più Regioni italiane colorate in rosso scuro.

In base alla carta che misura l'incidenza dei contagi per 100mila abitanti, il Molise (in arancione) è la Regione con la situazione migliore.