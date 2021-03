Covid, Isernia: nonna Giuseppina vaccinata dai carabinieri a 107 anni

Il commento dei famigliari



approfondimento

"L'Arma è sempre vicina ad aiutare i cittadini e le fasce più deboli", hanno scritto i Carabinieri di Isernia nel post.

La famiglia ha voluto ringraziare l'Arma e ha invitato i Carabinieri alla prossima festa di compleanno di nonna Giuseppina.

"Stiamo trattenendo le lacrime. Ci ha veramente commosso l'azione dell'Arma dei Carabinieri, che ha preso tanto a cuore il problema che ha nonna. Li ringrazio tantissimo dal profondo del cuore, anche per essere intervenuti in una giornata così importante per tutta l'Italia", ha commentato una famigliare, riferendosi alla prima giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, celebrata proprio ieri 18 marzo 2021, data in cui, esattamente un anno fa, i mezzi militari, a Bergamo, sono stati impiegati per il trasporto delle salme delle vittime.



Covid, nonna Giuseppina vaccinata a quasi 106 anni a Sulmona



Tra le nonne ultracentenarie vaccinate negli ultimi giorni, c'è anche Giuseppina Patriarca, di Sulmona (Abruzzo), nata il 6 novembre del 1915 (quasi 106 anni).

Originaria dell'Aquila, Giuseppina, maestra in pensione, dal 2009 vive a Sulmona.

Affettuosamente conosciuta in paese come nonna Giusi, negli scorsi giorni è stata accompagnata dalla sua badante al palazzetto dello Sport dell'Incoronata per la somministrazione del vaccino Pfizer. Sorridente, ha salutato cordialmente medici e infermieri, ringraziandoli del vaccino.