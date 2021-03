Giornata mondiale del rene 2021, le iniziative virtuali in Italia

Slogan: “Vivere bene con la malattia renale”



Quest'anno la ricorrenza propone un focus sul tema della "Salute dei reni per tutti, ovunque – Vivere bene con la malattia renale”, e ha lo scopo di evidenziare l’importanza di azioni preventive per evitare l’insorgenza e la progressione della malattia renale e di incoraggiare la partecipazione significativa alla vita quotidiana delle persone che convivono con queste patologie.

Ricevere una diagnosi di malattia renale, infatti, può essere una sfida, sia per il paziente sia per le persone che lo circondano. "Queste sono malattie silenziose e criptiche, aggettivi che ben definiscono le nefropatie, misteriosamente nascoste, salvo svelarsi quando il danno è ormai irreversibile", ha dichiarato Loreto Gesualdo, presidente della Fir e della Scuola di medicina dell'Università di Bari: "Occorre evidenziare come fattori predisponenti sono il diabete e l'ipertensione arteriosa, ma bastano pochi controlli, una volta all'anno, perché la malattia renale possa essere diagnosticata per tempo: esame urine, Acr, creatininemia, rilevazione periodica della pressione arteriosa".



Le iniziative in Italia



In tutto il mondo, Italia compresa, in occasione della Giornata mondiale del rene 2021, sono in programma centinaia di iniziative virtuali atte a insegnare alle persone come prevenire efficacemente le patologie.

La Fondazione italiana rene quest'anno ha lanciato la campagna divulgativa #seRENInsieme, un evento virtuale con tre focus, vaccini, stili di vita, vivere bene con la malattia renale, che si terrà in streaming su Facebook dalle 18.00 alle 20.00. Sul nuovo portale istituzionale della Fir è anche stato lanciato un blog dedicato alle domande che i pazienti nefropatici pongono, soprattutto in questo momento di diffusione dell'infezione da Sars-CoV-2. "L'obiettivo principale dei nefrologi è quello di prevenire le malattie renali o quantomeno rallentarne la progressione alle fasi più avanzate. Il compito principale del nefrologo diventa quello di dare qualità alla vita dei pazienti", ha spiegato il presidente di Sin Piergiorgio Messa.