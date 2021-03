Trapianto record a Torino, 82enne dona un rene e salva il figlio

Grazie all’intervento, il 53enne non dovrà andare in dialisi. “Per l'età del donatore non vi è un limite, ma il dato anagrafico va rapportato con i dati clinici, morfologici e funzionali che possono segnalare un'età biologica più bassa”, spiega il direttore di Nefrologia

Trapianto da vivente record alle Molinette di Torino, dove un 82enne ha donato un rene per salvare il figlio di 53 anni. Grazie all’intervento, alla vigilia della Giornata mondiale del rene, l'uomo, affetto da glomerulonefrite, non dovrà andare in dialisi. "Il trapianto da donatore vivente è in crescita anche in Italia - spiega Luigi Biancone, direttore della Nefrologia e Responsabile del Programma di Trapianto di Rene dell'ospedale -. Per l'età del donatore non vi è un limite, ma il dato anagrafico va rapportato con i dati clinici, morfologici e funzionali che possono segnalare un'età biologica più bassa”.