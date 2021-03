Covid, Antonelli a Sky TG24: "Ridurre interazioni fisiche tra persone"

Per cercare di arginare la diffusione del coronavirus a livello nazionale “la prima cosa è cercare ridurre il più possibile le interazioni fisiche interpersonali, sono quelle che possono divenire un veicolo per il contagio”. Sono le parole di Massimo Antonelli, direttore dell'unità di Anestesia e rianimazione del Policlinico Gemelli di Roma e componente del Comitato tecnico-scientifico (Cts), intervenuto a "Timeline", su Sky TG24. “È chiaro che le declinazioni di queste misure di contenimento possono essere molto diverse a seconda dei settori lavorativi, delle Regioni, dello stato di resilienza delle varie regioni", ma è necessario cercare "di avere un’uniformità a livello nazionale che tenda a proteggere un po’ tutti", ha aggiunto Antonelli.



Antonelli: "Suggeriamo di contenere circolazione nei giorni festivi e prefestivi"

Nel corso dell'intervista, Antonelli ha ribadito che gli esperti del Cts hanno chiesto una stretta delle misure per frenare la diffusione del virus.

“Noi abbiamo stressato la situazione in base ai dati, richiamato i Dpcm che rimandano a momenti, se non identici, analoghi, l’unica considerazione in più riguardo alla necessità di modulare la situazione in modo più restrittivo per limitare i contagi è quella di applicare, similmente a quanto avvenuto nel periodo natalizio, misure per contenere la circolazione nei giorni festivi e prefestivi. In qualche modo anche al di là dei colori, perché anche nella zona gialla, nell’attuale contesto epidemiologico, la mitigazione della curva appare limitata”, ha precisato il direttore dell'unità di Anestesia e rianimazione del Policlinico Gemelli di Roma.



Antonelli: "Vedremo come il Governo tradurrà in pratica i suggerimenti"



“È dura doversi scontrare con questa realtà, ma purtroppo dobbiamo farci i conti. Siamo tutti stanchi, è evidente, ma non possiamo far finta che la situazione sia diversa da quella che è. Noi abbiamo dato suggerimenti che vedremo come il Governo tradurrà in pratica”, ha poi aggiunto Antonelli. È stata convocata per le 17 di oggi, 10 marzo, a Palazzo Chigi la cabina di regia del Governo, che si riunirà per valutare le ulteriori misure anti-Covid da mettere in campo alla luce delle ultime indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Le valutazioni saranno poi portate all'attenzione delle Regioni per una condivisione.