Morbo di Crohn: testata sui topi una nuova terapia con "nano-navette"

Dalla ricerca scientifica arriva un’importante scoperta che potrebbe consentire di ottimizzare le terapie farmacologiche per il trattamento del morbo di Crohn, una grave patologia infiammatoria intestinale. Un team di ricercatori della Northwestern University Feinberg School of Medicine ha messo a punto una nuova tecnica di nanoterapia, che sui topi è risultata essere efficace contro le infiammazioni intestinali e le lesioni nei casi gravi del morbo di Crohn. La terapia, come spiegato sulle pagine della rivista specializzata Advanced Therapeutics, si basa sull'utilizzo di nano-navette (nanomolecole) per trasportare la porzione di proteina direttamente nella lesione intestinale.

Questo nuovo approccio potrebbe diventare un'alternativa alle terapie con anticorpi biologici, che comportano molti effetti collaterali, e, come spiegato dai ricercatori, "potrebbe anche prevenire la necessità di un intervento chirurgico in futuro".