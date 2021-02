La ricerca avrebbe dimostrato la superiorità terapeutica di anakinra rispetto a tocilizumab Condividi:

I risultati di una ricerca clinica appena pubblicata sulla prestigiosa Lancet Rheumatology dimostrerebbero come sia possibile spegnere la tempesta di citochine infiammatorie che colpisce i pazienti con forme gravi di Covid-19. Lo studio, coordinato da Lorenzo Dagna – primario dell’Unità di Immunologia, Reumatologia, Allergologia e Malattie Rare e professore associato dell’Università Vita-Salute San Raffaele – e da Giulio Cavalli, medico ricercatore della stessa unità, mette a confronto per la prima volta l’efficacia di due diversi tipi di anti-infiammatori in una coorte di pazienti con forme gravi di Covid-19: l’inibitore dell’Interleuchina IL-1 (chiamato anakinra) e gli inibitori di IL-6 (tocilizumab e sarilumab). I risultati dello studio Secondo i risultati ottenuti dallo studio solo anakinra ha prodotto una riduzione sostanziale della mortalità: la citochina da colpire è proprio IL-1. Non è tutto: lo studio dimostrerebbe anche la necessità di intervenire in modo tempestivo, dal momento che i pazienti trattati prima, ovvero quando gli indicatori dello stato infiammatorio erano più bassi, sono anche quelli che hanno avuto la prognosi migliore. “I tassi di mortalità del Covid-19 sono in buona parte associati all’emergere, nei pazienti con forme gravi della malattia, della cosiddetta sindrome da tempesta citochinica, uno stato iper-infiammatorio caratterizzato da una risposta immune eccessiva e dannosa,” spiega Lorenzo Dagna, coordinatore dello studio. “Fin dall’inizio si è ipotizzato che le citochine più coinvolte nel processo infiammatorio fossero IL-1 e IL-6. I primi tentativi di trattamento si erano concentrati sull’inibizione di IL-6, soprattutto attraverso la somministrazione di tocilizumab”.



Il San Raffaele è il primo istituto al mondo che ha testato l'efficacia di anakinra Il gruppo coordinato da Lorenzo Dagna è stato tra i primi a tentare nuove strade terapeutiche dopo aver osservato la scarsa efficacia di quest'ultimo: proprio il San Raffaele è stato il primo istituto al mondo che ha testato l'efficacia di anakinra, un farmaco utilizzato abitualmente per l'artrite reumatoide e altre gravi patologie infiammatorie. L'intuizione è frutto di una expertise unica al mondo nel campo delle terapie che interferiscono con IL-1. "Il fatto che IL-1 sia un target terapeutico vincente è probabilmente dovuto al fatto che questa molecola precede il rilascio di IL-6. Ciò significa che con anakinra interveniamo, in modo mirato, a monte della cascata dei segnali infiammatori," continua Giulio Cavalli, primo autore dello studio. "I dati del nostro studio – il primo a comparare tra loro i due trattamenti, per altro in un contesto complesso come quello pandemico – mettono ulteriore chiarezza sull'efficacia di questo approccio". La ricerca dimostra inoltre l'importanza di intervenire in fase precoce, quando i danni indotti dalla malattia sono ancora contenuti.