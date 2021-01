Covid, Francia: Governo pensa a terzo "lockdown rigido"

Lo ha dichiarato il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, al termine del Consiglio dei ministri. Il coprifuoco anticipato alle 18 su tutto il territorio nazionale "non frena in modo sufficiente" la propagazione del Covid-19 e non si rivela "pienamente efficace", ha precisato

La Francia pensa a una nuova stretta delle misure anti-coronavirus (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA). Secondo quanto dichiarato dal portavoce del governo francese, Gabriel Attal, al termine del Consiglio dei ministri, tra gli scenari allo studio del governo ci sarebbe un "lockdown molto rigido", il terzo per la Francia.

Il coprifuoco anticipato alle 18 su tutto il territorio nazionale "non frena in modo sufficiente" la propagazione del Covid-19 e non si rivela "pienamente efficace", ha precisato il portavoce, sottolineando la presenza nel Paese di varianti "che si stanno sviluppando a un ritmo importante".