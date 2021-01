COVID-X, Humanitas partner del progetto Ue su Covid e tecnologia

Un finanziamento da 4 milioni di euro per aziende e startup informatiche in grado di fornire data solution in grado di migliorare il processo di diagnosi, prognosi e follow up dei pazienti affetti da Sars-CoV2. L'ospedale milanese è unico partner italiano e leader clinico del progetto della Commissione europea

Sfruttare i dati clinici utili per leggere correttamente la pandemia da coronavirus Sars-CoV2 ai fini di una diagnosi e di un intervento clinico più rapido ed efficace. Mettere la tecnologia al servizio della lotta al virus, questo è l’obiettivo di COVID-X, il progetto finanziato con 20 milioni di investimenti dalla Commissione europea per la Ricerca e l’Innovazione tramite il fondo HORIZON2020, che vede tra i suoi partner Humanitas. COVID-X è un programma di accelerazione della durata di due anni, durante i quali verranno investiti 4 milioni di euro in progetti incentrati sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nell’analisi dei dati per fronteggiare la pandemia. Humanitas ha vinto il bando tra 250 proposte in gara e sarà unico partner italiano e leader clinico del progetto che coinvolgerà anche altri ospedali europei.

L'attenzione di Humanitas per la AI

“Negli ultimi anni abbiamo lavorato tantissimo sulla ricerca di intelligenza artificiale – spiega Victor Savevski, Chief innovation officer e direttore AI Center di Humanitas – grazie a questo lavoro siamo riusciti a creare un centro di intelligenza artificiale, un gruppo di lavoro multidisciplinare di data scientist, medici e manager con lo scopo di capire come poter fornire coi nostri un insight e un valore aggiunto ai medici in clinica e ricerca”.

La call to action per le startup

Ora l’azienda ospedaliera milanese è impegnata in un una importante call to action rivolta a single player (EU Tech SMEs / Start-Up) e multiplayer (Tech Provider che abbiano lavorato con Healthcare provider in grado di convalidare il progetto). I partecipanti dovranno presentare progetti sviluppati con tecnologia TRL 7+ che abbiano seguito le pratiche di marcatura CE per poter essere selezionati e ottenere un finanziamento di 100mila euro (in caso di single player) o 150mila euro (in caso di multiplayer). Le data solution candidate dovranno affrontare sfide specifiche o aperte relative alla diagnosi, alla prognosi o al follow-up dei pazienti COVID-19. “Stiamo ricevendo tantissime candidature ogni giorno, ogni ora, è una cosa molto interessante per le start up e per altri ospedali – prosegue Savevski -. In questi casi di pandemie o urgenze umanitarie o cliniche, bisogna capire come usare la tecnologia per essere a supporto, la nostra sfida è farlo in pochi mesi”.

Un processo di selezione rapido

Le aziende selezionate rapidamente da un board internazionale di key opinion leaders riceveranno supporto tecnico, convalida etica e coaching aziendale, e avranno accesso a Covid-X Sandbox, la piattaforma creata da Humanitas per sfruttare le fonti di dati COVID-19, che incorpora informazioni generali sui silos di dati, nonché l’integrazione, la visualizzazione e l’analisi esplorativa dei data set. “Non andiamo a sostituire nulla in questo senso – aggiunge Saveski - non andiamo a togliere o ad aggiungere qualcosa, proviamo a prendere modelli e organizzazioni già esistenti per creare un middleware che sia utile. Non interferiamo col medico e utilizziamo strumenti già certificati CEI”.

L'importanza di integrare tecnologia e sanità

L’integrazione tra tecnologia e sanità appare una necessità sempre più impellente, e la pandemia di Covid non ha fatto che amplificare il problema: “Il problema più grosso nella sanità è l’integrazione dei sistemi, nessuna macchina parla con l’altra, noi abbiamo creato una macchina che riesce a integrarsi con noi e con altri ospedali in Europa, un progetto rivolto al bene del pubblico europeo, durerà due anni e mezzo”. “Bisogna riuscire finalmente ad abilitare una serie di sistemi per entrare in un mondo molto più digitale, conclude Savevski. E bisogna farlo in tempi rapidissimi, perché l’impatto di un progetto come COVID-X possa essere visibile da subito.