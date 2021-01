Covid, Ricciardi a Sky TG24: situazione grave, prossimi mesi decisivi

"La situazione è grave. C'è una diffusione importante che riguarda la stragrande maggioranza delle Regioni italiane, che pone i sistemi sanitari di queste Regioni sotto pressione, perché di fatto quasi in tutta Italia è stata superata la soglia del 30% per le terapie intensive. E purtroppo i casi sono in aumento". Lo ha dichiarato Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministro della Salute, in un'intervista a "Buongiorno", su Sky TG24, commentando gli ultimi numeri dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus in Italia (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA).

"Siamo nel pieno della seconda ondata, che però è un'ondata che rimane alta. Non riusciamo ad appiattirla", ha precisato.