Coronavirus, un modello riuscirebbe a prevederne le mutazioni

L’algoritmo è frutto di un lavoro di ricerca condotto da un gruppo di esperti del Massachusetts Institute of Technology (Mit) e potrebbe riuscire a prevedere come i virus di influenza, Hiv e Sars-CoV-2 mutino per sfuggire al sistema immunitario e ai vaccini

Un algoritmo, ispirato al linguaggio umano, potrebbe riuscire a prevedere come i virus di influenza, Hiv e Sars-CoV-2 mutino per sfuggire al sistema immunitario e ai vaccini. E questo vorrebbe dire poter precedere i virus stessi, individuando in maniera precoce i bersagli di farmaci e vaccini stessi. A mettere a punto l’algoritmo, un lavoro di ricerca condotto da un gruppo di esperti del Massachusetts Institute of Technology (Mit), guidato da Brian Hie, i cui risvolti sono stati discussi in un articolo pubblicato sulla rivista scientifica “Science”.

Il processo di revisione scientifica

Dopo che l'articolo è stato accettato, il modello dei ricercatori del Mit è stato applicato alla variante inglese e a quella sudafricana del Sars-CoV-2 e sono state individuate alcune sequenze da sorvegliare. I risultati definitivi non sono ancora stati pubblicati e dovranno comunque essere sottoposti ad un processo di revisione scientifica.