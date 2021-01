I gemelli omozigoti non sono geneticamente identici: lo studio

I gemelli identici (omozigoti) non sarebbero così uguali come sembra, almeno a livello genetico. A suggerirlo sono i risultati di un nuovo studio condotto da un team di ricercatori dell'Università d'Islanda, dal quale è emerso che, in media, i gemelli nati da un singolo ovocita fecondato differiscono di 5,2 cambiamenti genetici. L'importanza della scoperta è correlata al fatto che spesso i gemelli identici sono studiati per determinare se particolari tratti, malattie o condizioni derivano dalla genetica o da influenze ambientali. Finora, come riporta il Guardian, le differenze nella loro salute erano erroneamente considerate il prodotto di influenze ambientali. Ma la nuova scoperta suggerisce che alcune differenze tra i gemelli omozigoti potrebbero essere spiegate da fattori genetici.